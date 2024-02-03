شكرا لقرائتكم خبر عن الليثى وعمر كمال فى ديو جديد بعنوان قصف جبهة.. بعد "أخوك يشرف بلد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطربان عمر كمال ومحمود الليثى من تسجيل ديو جديد يجمعهما بعنوان "قصف جبهة"، وذلك بعدما تشاركا فى أغنية "أخوك يشرف بلد"، من فيلم "حمص وحلاوة" من بطولة حجاج عبد العظيم واجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى.

كانت آخر أعمال المطرب محمود الليثى أغنية "الجدع" على موقع "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع باسم منير.

جدير بالذكر أن عمر كمال شارك خلال العام الماضى بإحياء حفلة بمهرجان العلمين الجديدة، وأعرب وقتها عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور حول حفله في مدينة العلمين الجديدة، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين.