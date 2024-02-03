ميرنا وليد - بيروت - أجبر الفنان العالمي نيك جوناس وزوجته الممثلة العالمية بريانكا شوبرا على ترك منزلهما والإنتقال منه، بعد إنتشار العفن بداخله بسبب تسرب المياه.

وقام الثنائي بتقديم دعوى قضائية ضد صاحب العقار، بإعتبار أن هناك مشاكل بالعزل المائي أدت إلى إنتشار العفن.

وجاء في الدعوى أيضاً: "المشاكل التي يعاني منها المنزل جعلته مبنى غير صالح للعيش وخطرا من الناحية الصحية للسكن".

كما طالب الثنائي بتعويض مادي بمبلغ مرتفع: "يجب تعويض المدعي عن جميع تكاليف الإصلاح، وكذلك فقدان الاستخدام والأضرار الأخرى الناجمة عن سلوك المدعى عليهم".

كانت هذه تفاصيل خبر العفن يطرد نيك جوناس وبرانكا شوبرا من منزلهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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