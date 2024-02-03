في 3 أيام.. إيرادات "أنف وثلاث عيون" تقترب من نصف مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 31 يناير فيلم أنف وثلاث عيون ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم أمس الجمعة 2 فبراير، إيرادا بلغ 217 ألفا و888 جنيها، بعدما حقق في يومه الأول 91 ألفا و454 جنيها، وبيومه الثاني 1 فبراير 169 ألفا و542 جنيها، لتصل إيراداته في 3 أيام لـ 478 ألفا و884 جنيها.

أنف وثلاث عيون عن نص أدبي كتبه الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج أمير رمسيس، بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور.

جدير بالذكر أن رواية أنف وثلاث عيون سبق وقدمتها السينما في سبعينيات القرن الماضي، وشارك في بطولة العمل وقتها: ماجدة، محمود ياسين، نجلاء فتحي، وميرفت أمين.

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