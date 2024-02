وفاة المخرج العالمي مارك جوستافسون عن 64 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - رحل عن عالمنا المخرج العالمي مارك جوستافسون، إثر تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر ناهز الـ 64 عامًا، وذلك حسبما ذكر بصحيفة The Oregonian .

وشارك "جوستافسون" في إخراج فيلم Pinocchio وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عن عمله في الفيلم عام 2023، إلى جانب ديل تورو والمنتجين جاري أولجار وأليكس.

كما حصل على جائزة الأوسكار، وحصل Pinocchio أيضًا على جائزة جولدن جلوب، تدور أحداث القصة الكلاسيكية في إيطاليا التي تديرها الفاشية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حيث فقد جيبيتو ابنه وقام بنحت "الصبي" الفخري من شجرة زرعت بجوار قبره.

يذكر أن، "جوستافسون" بدأ مسيرته المهنية في الرسوم المتحركة بتقنية إيقاف الحركة في الثمانينيات، وساهم في المسرحية الهزلية Eddie Murphy The PJs في أواخر التسعينيات، والفيلم المقتبس عام 1985 عن The Adventures of Mark Twain.