نهال عنبر عن والدها الراحل: "اتعلمت من حضرتك الأخلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة نهال عنبر، رسالة رثاء لوالدها الراحل الذي توفي منذ 3 سنوات.

ونشرت نهال، صورة والدها الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أبي الحبيب الغالي وحشتني اتعلمت من حضرتك الأخلاق والدين والقيم والتسامح".

وأضافت: "يا رب ترحمه برحمتك الواسعة وتغفر له وتسكنه فسيح جناتك مع الصدقين والشهداء والصالحين..٣ سنين على فراقك يا أحسن أب في الدنيا".

يذكر أن، آخر أعمال نهال عنبر الفنية فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين وأوس أوس ورنا رئيس وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

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