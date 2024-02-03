قبل حفلها بالأهرامات.. آمال مثلوثي تطرح كليب "Lose My Mind" من ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرحت الفنانة التونسية آمال مثلوثي أحدث أعمالها الغنائية Lose My Mind، على طريقة الفيديو كليب بعد تصويره في نيويورك.

وتجمع الأغنية دويتو بين مثلوثي والمطربة العراقية السويدية نايومي، وتم تصوير الكليب في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمهد خلالها آمال لألبومها الموسيقي الجديد، والذي يضم في جعبته 11 أغنية، ظهرت أولى أغانيه بكليب "صوتي"، وتجهز لتصوير ثاني كليباته في مصر خلال تواجدها بالقاهرة.

وتستعد آمال لعرض الأغنية لأول مرة بشكل حي أمام جمهورها المصري خلال حفلها في الأهرامات على مسرح "كونداليني بيراميدز"، وتتعاون فيها مع "ستوديو هيف" الذي يتولى مهمة إنتاج وتنظيم الحفل، في مستهل جولتها العالمية للاحتفال بالألبوم.

الألبوم الجديد هو ألبوم غنائي عربي فريق عمله بالكامل نساء، على مستوى كتابة الأشعار والتلحين والتوزيع، حتى مخرجي ومصوري الكليبات، وتسعى لإطلاق جميع أغانيه دفعة واحدة خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة 8 مارس المقبل.