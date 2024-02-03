شكرا لقرائتكم خبر عن فارس كرم يبدأ جولته الغنائية في أمريكا بحفل نيو جيرسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان اللبناني فارس كرم، أولى حفلات جولته الغنائية في أمريكا، اليوم السبت بولاية نيو جيرسي الأمريكية، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

يذكر أن آخر البوم فارس كرم حملت اسم "فارس كرم 2023"، حيث جاءت أولى أغنياته بعنوان "يسقط كل حدا"، وهي من كلمات رياض العلي، وألحان علي حسون، وتوزيع عمر صباغ، وصوّرها كليب مع المخرج جاد شويري.

وطرح الفنان فارس كارم، "عالسريع" وهى ثانى أغنيات ألبومه الذى يحمل اسم "فارس كرم 2023"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح ثالث أغنيات الألبوم بعنوان "عالمُرة" وهى من كلمات وألحان أحمد عبد النبى وتوزيع عمر صباغ، أما رابع أغنيات الألبوم جاءت بعنوان "بلوك" وهى من كلمات والحان فارس إسكندر، وتوزيع عمر صباغ.