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شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الأول لفيلم الرعب Longlegs لـ نيكولاس كيج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب والإثارة الجديد Longlegs، التريلر الأول للفيلم الذي يشارك في بطولته النجم العالمي نيكولاس كيج، ومايكا مونرو، وأليسيا ويت، والمقرر طرحه منتصف العام الجاري بدور العرض السينمائي.
وسبق وكشف "كيج" منذ اسابيع قليلة، إنه يخطط للتقاعد من التمثيل في الأفلام، ويتبقى له "ربما ثلاثة أو أربعة أفلام أخرى" قبل أن يحول اهتمامه إلى التليفزيون، في مقابلة مع أحد المواقع العالمية، حيث أكد كيدج: “أشعر أنني في هذه المرحلة بعد 45 عامًا من التمثيل في أكثر من 100 فيلم، أشعر أنني قلت إلى حد كبير قدمت ما يجب تقديمه في السينما".
وأضاف كيج: "أعتقد أنني يمكننى أن أقدم ثلاثة أو أربعة أفلام أخرى قبل أن أتمكن من الوصول إلى النهاية السينمائية التي اريدها، ثم آمل أن أغير التنسيق وأنتقل إلى التليفزيون".
وأشار كيج قائلا:" أصبحت مهتم بـ منصات البث المباشر، ومعجب بشكل خاص بالمسلسل التليفزيوني الشهير Breaking Bad، حيث شاهدت أشياء يمكن القيام بها الآن مع الشخصيات والوقت الممنوح لهم للتعبير عن أنفسهم في التليفزيون، ولا يمكن تقديمها في السينما، حيث شاهدت الممثل العالمى برايان كرانستون يحدق في حقيبة لمدة ساعة في إحدى حلقات مسلسل Breaking Bad، وتعمقت في التفكير أننا ليس لدينا الوقت للقيام بذلك في فيلم روائي طويل، لذلك ربما يكون التلفزيون هو الخطوة التالية الأفضل بالنسبة لي".
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