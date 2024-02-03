شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الأول لفيلم الرعب Longlegs لـ نيكولاس كيج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب والإثارة الجديد Longlegs، التريلر الأول للفيلم الذي يشارك في بطولته النجم العالمي نيكولاس كيج، ومايكا مونرو، وأليسيا ويت، والمقرر طرحه منتصف العام الجاري بدور العرض السينمائي.

وسبق وكشف "كيج" منذ اسابيع قليلة، إنه يخطط للتقاعد من التمثيل في الأفلام، ويتبقى له "ربما ثلاثة أو أربعة أفلام أخرى" قبل أن يحول اهتمامه إلى التليفزيون، في مقابلة مع أحد المواقع العالمية، حيث أكد كيدج: “أشعر أنني في هذه المرحلة بعد 45 عامًا من التمثيل في أكثر من 100 فيلم، أشعر أنني قلت إلى حد كبير قدمت ما يجب تقديمه في السينما".



