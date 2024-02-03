فن ومشاهير

صلاح عبد الله يعلق على فوز إيران على اليابان في كأس آسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير صلاح عبد الله، على فوز منتخب إيران على منتخب اليابان ببطولة كأس آسيا وصعوده لنصف النهائي.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على "إكس": "دموع الصعود ودموع السقوط والهبوط شتان الفرق بينهما.. إيران تفوز على اليابان لأول مرة في آخر ثواني الوقت بدل الضائع".

وأضاف: "كأس آسيا وكأس أفريقيا في الوقت اللي مفهوش تصوير.. إنها كرة القدم يا أحباب بل إنها الكرة الأرضية".

واستطاع منتخب إيران أن يخطف فوزا قاتلا من اليابان في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليا في قطر، وحجز البطاقة الأولى في نصف نهائي كأس آسيا 2023.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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