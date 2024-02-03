وفاة والدة الفنانة تارا عماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة تارا عماد وفاة والدتها اليوم السبت، 3 فبراير الجاري.

ونشرت تارا صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها:" إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وأضافت تارا عماد:" انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد.. اللهم اغفر لها وارحمها وقبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال تارا عماد مسلسلات :الصندوق، العودة"، كما شاركت في فيلم "أخي فوق الشجرة".

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