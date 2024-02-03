هيثم سعيد بائع "عرنوس ذرة" في كليب أغنيته الجديدة "سكاكينو"

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان المصري هيثم سعيد أحدث أغنياته بعنوان "سكاكينو" وهي باللهجة المصرية، وجاءت بقالب غنائي ايقاعي - سريع من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي، وجاء النص الغنائي متجدداً من حيث فكرة الإعجاب والغزل بالشريكة.



وكان الفيديو كليب"من إخراج المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان.

ظهر هيثم سعيد بفيديو كليب "سكاكينو" بصورة جديدة ومختلفة عن اطلالاته السابقة، وظهر بائعاً ل "عرنوس" الذرة الذي وقع بالحب من أول نظرة.

وتُعد أغنية "سكاكينو" أولى أغنيات هيثم سعيد في العام 2024، وكانت أغنية "بعلنها" آخر أغنياته في العام 2023.

أغنية "سكاكينو" من كلمات عليم والحان يوحنا فيكتور وتوزيع هشام البنا وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.