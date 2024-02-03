غادة عبد الرازق تنضم الى جانب عصام عمر في مسلسل "نص الشعب إسمه محمد"

ميرنا وليد - بيروت - تنضم الممثلة المصرية غادة عبد الرازق الى جانب مواطنها الممثل المصري الشاب عصام عمر في بطولة مسلسل " نص الشعب اسمه محمد" و هو من تأليف السيناريست محمد رجاء .

و سيتم عرضه في رمضان 2024 ويتم اختيار باقي أبطاله و تحديد موعد بداية تصويره.

يذكر أن السيناريست محمد رجاء يعرض له الآن فيلم " الرحلة 404 " يشارك في بطولته كل من منى زكي، و محمد فراج، و محمد ممدوح، و شيرين رضا، و خالد الصاوي، تأليف محمد رجاء، و إخراج هاني خليفة .

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