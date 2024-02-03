كريم عفيفي مع دنيا سمير غانم في كواليس مسرحية "أنستونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان كريم عفيفي صورة تجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم من كواليس مسرحية "أنستونا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق كريم عفيفي على الصورة:"القمر دنيا سمير غانم، مسرحية أنستونا".

تدور أحداث مسرحية "أنستونا" حول مطربة تعيش في حارة شعبية وتحلم بالوصول للنجومية والشهرة ويتم اكتشافها من قبل مايسترو يؤدي دوره الفنان بيومي فؤاد، يشارك ببطولة المسرحية كلًا من سامي مغاوري، كريم عفيفي، عمرو عبد العزيز، تأليف كريم سامي، إخراج خالد جلال.

يذكر أن آخر مشاركات دنيا سمير غانم كانت بمسلسل "جت سليمة" والذي عرض ضمن موسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة، بطولة خالد الصاوي وهالة فاخر ومايان السيد وغادة طلعت وإيمان السيد وغيرهم.

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