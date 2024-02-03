أرنولد شوارزنيغر: "أطعم أحفادي الكعكات الّتي أقدمها لحيواناتي الأليفة"

ميرنا وليد - بيروت - صرح النجم العالمي أرنولد شوارزنيغر أنه عندما يأتي أحفاده لزيارته فإنهم ينتظرون للحصول على نفس كعكات الشوفان التي يطعمها لحيواناته الأليفة التي يربيها، وقال: "عندما تأتي كاثرين مع أحفادي، تقفان في الطابور.

أعطي كعكة للفتاتين مثل الحيوانات تماما"، وتابع أرنولد: "لدي حفيدتان وهما ليلى وإلويز، وهذا أمر رائع".

وبدوره، سأله جيمي: "بماذا تناديك الفتاتين؟". وأجاب أرنولد: "أوبا. إنها كلمة ألمانية تعني الجد."

وأضاف قائلاً: "لدي ثلاثة كلاب، شيري، أسميها نودل، فهي الصغيرة. إنها تبلغ من العمر 15 عامًا. ثم لدي داتش، وهي من نوع Malamute. ولدي شنيتزل، وهي أنثى كلب رائعة وضخمة. كما لدي الخيول المصغرة، والمهر المصغر، واللولو والويسكي، وهو مهر مصغر. إنها مجرد رائعة تلك الحيوانات والخنزير. لقد امتلكنا الخنزير منذ ما يقرب من عام، وهذا الخنزير ممتع حقًا. وهو يحب أن يأكل".



