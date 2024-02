جيم كاري يعود لفيلم "Sonic the Hedgehog 3"

ميرنا وليد - بيروت - سوف يكرر النجم العالمي جيم كاري دوره كعالم مجنون بشعر وجهه الهائل في فيلم "Sonic the Hedgehog 3".



تأتي هذه الأخبار على الرغم من حقيقة أن الفيلم الثاني في السلسلة (وهنا يوجد حرق) انتهى بسقوط دكتور روبوتنيك من روبوت عملاق إلى الأرض بالأسفل، وهو سقوط قد يكون مميتًا. ومع ذلك، في مشهد ما بعد الاعتمادات للفيلم، تم الكشف عن عدم العثور على جثة الدكتور روبوتنيك، مما مهد الطريق لخصم سونيك الرئيسي للقيام بعودة دراماتيكية.

يبلغ إجمالي شباك التذاكر العالمي لفيلمي "Sonic the Hedgehog" و"Sonic the Hedgehog 2" 870.8 مليون دولار، ومن هنا جاء حماس شركة Paramount، الاستوديو الذي يقف وراء تعديلات ألعاب الفيديو، لجزء آخر من السلسلة. يعمل الاستوديو أيضًا على إنتاج مسلسل منفصل بعنوان "Knuckles" والذي سيتم عرضه لأول مرة على قناة Paramount+. أثارت عودة كاري التشويق على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أطلق صانعو فيلم "Sonic" إعلانًا تشويقيًا تضمن ثرثرة دكتور روبوتنيك المميزة.

يعود جيف فاولر، الذي أشرف على أول فيلمين، كمخرج للجزء الأخير. وسيقوم كل من Neal H. Moritz وToby Ascher وToru Nakahara وHitoshi Okuno بإنتاج الفيلم الذي سيتم افتتاحه في دور العرض في 20 ديسمبر 2024.

يعد كاري واحدًا من أنجح الممثلين الكوميديين في تاريخ السينما، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، بما في ذلك "Ace Ventura: Pet Detective" و"Dumb and Dumber" و"The Mask" و"How the Grinch Stole Christmas". وقد استعرض مهاراته الدرامية في فيلمي "The Truman Show" و"Man on the Moon" الذي لعب فيه دور آندي كوفمان. حصل على جوائز جولدن جلوب لكلا الفيلمين. ظهر كاري أيضًا في فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind، وهو فيلم رومانسي سريالي أكسبه بعضًا من أفضل التقييمات في حياته المهنية. وكان آخر دور سينمائي له هو "Sonic the Hedgehog 2".