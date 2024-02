شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام كاثرين أوهارا للموسم الثانى من مسلسل The Last Of Us.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة العالمية كاثرين أوهارا، إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل ما بعد نهاية العالم The Last Of Us، والذى يذاع عبر شبكة HBO الأمريكية وهي الضيف الأول الذي يتم الإعلان عنه ضمن إضافات الموسم الجديد.

ووفقاً لتقرير نشرته Deadline، فإن أوهارا ستكون ضيف شرف للموسم الجديد من المسلسل، ولم يتم الإعلان عن شخصيتها أو دورها بالتحديد حتى الآن، وهي الضيف الأول الذي يعلن عنه، بعد ظهور ضيوف شرف في الموسم الأول مثل نيك أوفرمان وستورم ريد وموراي بارتليت.

وكان مسلسل The Last of Us قد حصل على 8 جوائز مختلفة فى حفل توزيع جوائز Creative Arts Emmys في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، وهذه الجوائز:

جائزة أفضل مكياج اصطناعي، لفريق المكياج في مسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل مؤثرات بصرية في موسم كامل، لمؤثرات الموسم الأول من مسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل تصميم مقدمة تذهب للفريق الإبداعي في مسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل مونتاج صوتي في مسلسل درامي أو كوميدي حلقاته تتجاوز النصف ساعة، لمسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل ممثلة كـ ضيف شرف في مسلسل درامي، للممثلة ستورم ريد في مسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل ممثل كضيف شرف في مسلسل درامي، للممثل نك اوفرمان في مسلسل The Last of Us .

جائزة أفضل معالجة للحلقات لـ مسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل خلط أصوات لـ مسلسل The Last of Us.