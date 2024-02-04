شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل مجدى وهبة.. شارك عادل إمام ومحمود عبد العزيز في أعمالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ 4 من فبراير مع ذكرى رحيل الفنان مجدى وهبة، الذى رحل عن عالمنا مخلفًا وراءه مسيرة كبيرة من الأعمال، اشتهر في أغلبها بأدوار الشر، وخلال التقرير التالي نرصد أهم أعماله.

دوره في فيلم حنفى الأبهة حينما لعب دور "خيرى" زعيم العصابة الذي يواجه حنفى الأبهة، كما قدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، الأخرى غير حنفى الأبهة، منها "الوحل"، "ثرثرة فوق النيل"، "بذور الشيطان"، "ضربة شمس"، "أبناء وقتلة" الذى شهد صراعه مع محمود عبد العزيز.

أما بالنسبة للأعمال الدرامية فقد شارك بـ "الكعبة المشرفة"، و"عطش السنين "رقيب لا ينام"، "هند والدكتور نعمان" عمرو بن العاص، "هاربات من الماضى"، وشارك أيضا فى مسرحيات "تزوير فى أوراق عاطفية"، "الخوافين"، "وش السعد".

مجدى وهبة ورغم مسيرته الكبيرة إلا أنه توفى فجأة وهو فى سن صغيرة، حيث لم يكن أتم الـ50 عاما من عمره بعد، ولكنه ترك وراءه مسيرة فنية هائلة منوعة ما بين السينما والدراما والمسرح.