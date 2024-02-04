بلقيس ومروان خوري يجتمعان في أغنية ديو قريباً وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة بلقيس فتحي انها ستصدر قريباً أغنية ديو تجمعها بالفنان اللبناني مروان خوري تحت عنوان"خدي الغمرات" مشيرة الى ان العمل من كلماته وألحانه.

وكتبت بلقيس على صفحتها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي : "ديو عربي بعنوان "خدي الغمرات" سيرى النور قريبا يجمعني مع الفنان الكبير

من كلماته وألحانه وتوزيع داني خوري واخراج بهاء خداج .. انتظرونا" والمعلومات الأولية اشار الى ان الاغنية ستأخذ الطابع الرومانسي ومن المتوقع ان تصدر في عيد الحب اي بعد 10 أيام تقريباً. وعبّر الجمهور عن حماسه لطرح العمل.

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