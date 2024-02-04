الخميس المقبل.. حلمي عبد الباقي يحيي حفلًا في معهد الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحيي الفنان حلمى عبد الباقى حفلاً غنائيًا يوم الخميس المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ونشر حلمى عبد الباقى بوستر الحفل على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق:" يشرفني وجودي على مسرح معهد الموسيقى العربية في وسط كوكبة من الأصوات الرائعة تحت قيادة المايسترو إيمان جنيدى منتظركم حبايبي يوم الخميس القادم".

ويستعد الفنان حلمي عبد الباقي لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بلا عيش وملح" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

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