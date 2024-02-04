إيرادات السبت.. "رحلة 404" الثاني و"أنف وثلاث عيون" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس السبت 3 فبراير منافسة بين 12 فيلما، هي: "أنف وثلاث عيون، التجربة المكسيكية، رحلة 404، عادل مش عادل، مقسوم، ليلة العيد، أبو نسب، عصابة عظيمة، الإسكندراني، الحريفة، شماريخ، أنا وابن خالتي"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 4 ملايين و63 ألفا و886 جنيها، وزعت على النحو التالي:

الحريفة

نجح فيلم "الحريفة" في الحصول على المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، إذ حقق إيرادا بلغ مليونا و898 ألفا و201 جنيه.

"الحريفة" تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، بيومي فؤاد، أحمد حسام ميدو.

رحلة 404

فاز بالمركز الثاني فيلم "رحلة 404" محققا مليونا و28 ألفا و957 جنيها.

"رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد ممدوح، عارفة عبدالرسول، حسن العدل، سماء إبراهيم.

أبو نسب

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم أبو نسب، بعد تحقيقه 410 آلاف و571 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

الإسكندراني

احتل المركز الرابع فيلم الإسكندراني، محققا 307 آلاف و112 جنيها.

الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

أنف وثلاث عيون

وذهب المركز الخامس لفيلم أنف وثلاث عيون، والذي حقق 151 ألفا و364 جنيها.

أنف وثلاث عيون عن نص أدبي كتبه الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج أمير رمسيس، بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور.

التجربة المكسيكية

وجاء في المركز السادس فيلم "التجربة المكسيكية" بعد تحقيقه 147 ألفا و537 جنيها.

"التجربة المكسيكية" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، تأليف محمد محرز ومحمود حمدان، إخراج شادي علي، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ندا موسى ومحمود حافظ.

عصابة عظيمة

كان المركز السابع من نصيب فيلم عصابة عظيمة، وحقق 35 ألفا و753 جنيها.

"عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد.

شماريخ

وذهب المركز الثامن لفيلم شماريخ، محققا 22 ألفا و913 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

عادل مش عادل

أما المركز التاسع فكان من نصيب فيلم عادل مش عادل، بعد تحقيقه 21 ألفا و62 جنيها.

"عادل مش عادل" تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، بدرية طلبة، محمد رضوان ومحمود البزاوي.

مقسوم

وحصل على المركز العاشر فيلم "مقسوم"، بعد تحقيقه 19 ألفا و914 جنيها.

"مقسوم" تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سيد رجب، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، لافينيا نادر، هاجر السراج، إلى جانب عدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف: محمد ممدوح، هاني خليفة ومحمد شاهين.

ليلة العيد

وجاء في المركز الـ11 فيلم "ليلة العيد"، محققا 17 ألفا و719 جنيها.

"ليلة العيد" تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة يسرا، يسرا اللوزي، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سميحة أيوب، سيد رجب، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا.

أنا وابن خالتي

أما المركز الـ 12 والأخير فذهب لفيلم "أنا وابن خالتي" محققا 2783 جنيها.

"أنا وابن خالتي" إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، ميمي جمال، إخراج أحمد صالح.

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