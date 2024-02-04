بعد اعتراض الرقابة على اسم مسلسلها.. رانيا يوسف تردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علقت الفنانة رانيا يوسف على اعتراض الرقابة على المصنفات الفنية على اسم مسلسلها الجديد، المنتظر عرضه ضمن دراما موسم رمضان لعام 2024، والذي كان يحمل عنوان “دماء العذارى” الأمر الذي دفع صناع العمل لتغيير اسمه إلى “جريمة منتصف الليل”.

وقالت رانيا في تصريحات صحفية: “الحقيقة أنا مش عارفة إيه سبب اعتراض الرقابة على اسم المسلسل، أنا مش شايفة إنه في أي حاجة أو إنه مبتذل مثلاً علشان يعترضوا عليه، لكن على العموم إحنا غيرنا الاسم علشان منقابلش أي مشاكل وقت عرضه”.

ويشارك في مسلسل “جريمة منتصف الليل” إضافة إلى رانيا يوسف، مجموعة من الفنانين ومن بينهم: أحمد عبد العزيز، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، صلاح عبد الله، ميار الغيطي، وملك قورة، أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، تحدث في وقت متأخر من الليل، لتبدأ الأحداث حول معرفة سبب الجريمة من خلال البحث عن الأدلة للوصول إلى لغز القضية.