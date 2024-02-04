بعد زواجه.. غادة عادل تحتفل بعيد ميلاد ابنتها للمرة الأولى بغياب والدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة غادة عادل بيوم ميلاد ابنتها مريم، في غياب والدها المخرج مجدي الهواري للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك بعد زواجه مؤخراً.

وأقامت غادة حفلًا في أحد الأماكن المفتوحة حضره عدد من أصدقائها منهم الإعلامية إنجي علي، كما حضر من بطلات مسلسل “حالة خاصة” وئام مجدي ولينا إيهاب.

ونشرت إنجي علي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو لها مع غادة عادل وابنتها مريم وإحدى صديقاتهما وهن يغنين ويرقصن معها.

من ناحية أخرى، عرض لغادة عادل مؤخرًا مسلسل “حالة خاصة” وهو مكون من عشر حلقات وحقق نجاحًا كبيرًا. وتدور أحداثه حول “نديم” الشاب المصاب بالتوحد، خريج كلية الحقوق، الذي يرغب في العمل في مكتب محامية شهيرة ويسعى لتحقيق حلم والدته.

مسلسل “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، على السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.