برسالة إنسانية مؤثرة.. عاصي الحلاني يطرح كليب “عمرها الخيانة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أحدث أعماله الفنية، فيديو كليب أغنية “عمرها الخيانة” التي سبق وأطلقها في ألبوم “طلّ الملك” خلال موسم الصيف الماضي.

الأغنية تتناول موضوع الخيانة وهي من ألحان عاصي الحلاني وكلمات علي المولى وتوزيع طوني سابا وحققت رواجاً واسعاً بين أغنيات ألبوم “طلّ الملك”، إذ حصدت أكثر من 3.4 مليون مشاهدة خلال 8 أشهر من صدورها على قناة “روتانا” الرسمية عبر موقع “يوتيوب”.

أمّا الكليب فتم تصويره في دبي مع المخرج عادل سرحان، الذي استعان بكاميرا جديدة استقدمها من باريس، وحمل العمل رسالة إنسانية وإجتماعية ترجمت موضوع الأغنية فيختتم الكليب بكلمات مؤثرة قائلاً: “أكبر خيانة هي خيانة الشخص لمشاعره وقلبه.. هاي هي الخيانة”.

وتعتبر هذه الأغنية هي الثالثة التي يصوّرها عاصي الحلاني من ألبومه، إذ سبق وطرح في الأشهر الماضية فيديو كليبين لأغنيتي “تعرف شنو أحبك” و”ملهوف عليك”.

الجدير ذكره أن ألبوم عاصي الحلاني “طلّ الملك” تضمن 8 أغنيات وهي: “ريحة عطر، عمرها الخيانة، طل الملك، تعرف شنو أحبك، ففتي ففتي، ماشيه بتدلع، ملهوف عليك، وياللي جبينك ضاوي”.

وحقق ألبوم “طل الملك” أكثر من 25 مليون مشاهدة بمجموعة مشاهدات الأغنيات على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.