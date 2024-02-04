“نتفليكس” تكشف الصور الأولى لـ “Squid Game 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتظار طويل للعمل الذي حصد المركز الأول في قائمة المشاهدات في الولايات المتحدة، كشفت شركة “نتفلكس” عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” عن الصور الأولى من الموسم الثاني للمسلسل الكوري الشهير “لعبة الحبار”.

وأعلنت “نتفلكس” عن مقتطفات من الموسم الثاني معلقةً: “إليكم النظرة الأولى للموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار”.

وحقّق الموسم الأول من “الحبار” نجاحاً واسعاً أثناء عرضه في عام 2021، وسرعان ما أصبح أحد المسلسلات الأكثر مشاهدة حول العالم، حيث حصد حوالي 1.65 مليار ساعة مشاهدة، في أوّل 28 يوماً من عرضه.

وتدور أحداث الموسم الأوّل حول مجموعة من الكوريين، الذين يكافحون من أجل سداد ديونهم، وبتطوّر الأحداث يتلقّون دعوة غريبة للمشاركة في مسابقة ألعاب، يبلغ عائدها المالي للفائز 45.6 مليار وون كوري جنوبي.

ومع انضمام المشاركين في المسابقة، يفاجأون بأنّ الخاسر في المنافسات يكون مصيره القتل، ما يزيد من حدّة التنافس بين 455 شخصاً.