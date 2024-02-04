بعد نجاح مسلسل “حالة خاصة”.. هل سيتم إنتاج جزء ثانٍ منه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجاح كبير حققه المسلسل المصري “حالة خاصة” الذي عُرضت حلقاته الأخيرة في الأسبوع الماضي، ولعبت بطولته غادة عادل والممثل الشاب طه دسوقي، إذ تطرق لمناقشة معاناة مرضى التوحد، وضرورة دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرص لهم لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم في مجال العمل.

بطل العمل طه دسوقي، لاقى استحسان الجمهور الذي أكد أنه على الرغم من تجسيد ممثلين آخرين شخصية مريض التوّحد، إلّا أنّه نجح في تقديمها بشكل مختلف ومقنع للجمهور، ليكون هذا المسلسل شهادة ميلاد فنية جديدة له تؤهله لخوض البطولة المطلقة خلال الفترة المقبلة.

عقب انتهاء الحلقة الأخيرة من المسلسل، تصدر اسمه “الترند”، وتساءل متابعوه عن إمكانية تقديم جزء ثانٍ منه بعدما تعلقوا بأحداثه والشخصيات التي ظهرت فيه، لكن حتى الوقت الحالي لم يحسم منتجه طارق الجنايني، هذا الأمر، لكن ستتم دراسته خلال الفترة المقبلة.

“حالة خاصة” شارك في بطولته بجانب غادة عادل، وطه دسوقي، كل من: نبيل علي ماهر، أحمد طارق، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، وأدهم النحاس، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار، و#إنتاج طارق الجنايني.

ويشار إلى أن العمل نجح في عودة موسيقى فرقة المصريين التي أسسها الموسيقار هاني شنودة، في فترة السبعينيات، وذلك من خلال عرض موسيقى أغانيها بشكل مستمر خلال الحلقات، حيث كان يستمع إليها طه دسوقي، للهروب من العالم الخارجي، كما وضع الموسيقى التصويرية الخاصة به هاني شنودة، ليعود من خلاله إلى عالم موسيقى المسلسلات الدرامية بعد غياب سنوات طويلة.