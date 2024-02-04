بفستان بغاية الأناقة..ميريام فارس تسحر الجمهور بجمالها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة ميريام فارس بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، و ظهرت بفستان بغاية الأناقة باللون الوردي طويل واسع، ظرز إليه الشيفون الشفاف بتصميم مميز و ذات فتحة عند منطقة الصدر، كما و زين بالورود، و إعتمدت ميريام تسريحة مميزة لشعرها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، نشرت ميريام فارس صورا لها من حضورها عرض أزياء، ضمن أسبوع الموضة في باريس، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد نالت اطلالتها ضجة كبيرة بين الجمهور، فتلقت الكثير من التعليقات الجميلة، فـ كُتب: "والله انك قمر ماشالله عليكي" "حلاوتك بالأصفر"، "القمر من باريس".

