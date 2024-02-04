ميرنا وليد - بيروت - تحدث المنتج المصري محمد حفظي عن فيلمه الجديد "رحله 404"، وكشف عن السبب الذي دفع صناع العمل لتغييره من "القاهرة مكة" إلى "رحلة 404".
وقال محمد حفظي: "سعيد جدًا بوضع فيلم رحلة 404.. وكنت أشعر أنه فيلم جيد، ولو نظرنا الى آخر 10 سنين سنجد ان الأفلام الاجتماعية التي بطولاتها نسائية كانت تواجه تحديات في شباك التذاكر. الرقابة لم تغير اسم الفيلم، بل كان نقاشها على بعض المشاهد فقط، وتغيير اسم الفيلم كان بسبب اننا لا نريد ان يمنع العمل في أي دولة عربية"، واضاف: "اعتبرنا ان الاسم يمكن ان يسبب مشاكل في بعض الدول العربية".
كانت هذه تفاصيل خبر عنوان فيلم منى زكي "رحلة 404" كان مختلف.. وهذا سبب تغييره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.