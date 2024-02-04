عنوان فيلم منى زكي "رحلة 404" كان مختلف.. وهذا سبب تغييره

ميرنا وليد - بيروت - تحدث المنتج المصري محمد حفظي عن فيلمه الجديد "رحله 404"، وكشف عن السبب الذي دفع صناع العمل لتغييره من "القاهرة مكة" إلى "رحلة 404".



وقال محمد حفظي: "سعيد جدًا بوضع فيلم رحلة 404.. وكنت أشعر أنه فيلم جيد، ولو نظرنا الى آخر 10 سنين سنجد ان الأفلام الاجتماعية التي بطولاتها نسائية كانت تواجه تحديات في شباك التذاكر. الرقابة لم تغير اسم الفيلم، بل كان نقاشها على بعض المشاهد فقط، وتغيير اسم الفيلم كان بسبب اننا لا نريد ان يمنع العمل في أي دولة عربية"، واضاف: "اعتبرنا ان الاسم يمكن ان يسبب مشاكل في بعض الدول العربية".