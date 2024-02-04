تفاصيل لقاء رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل كرم جبر، رئيس الأعلى للإعلام، السيد سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام السعودي، والوفد المرافق له، بحضور أسامة نقلي، سفير السعودية في مصر، وعدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف.

ضم الخليج 365 السعودي، كلًا من محمد فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وعبداللطيف العبد اللطيف، رئيس هيئة تنظيم الإعلام السعودية، د. خالد الغامدي، وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية، والمهندسة إسراء عسيري، مديرة المكتب التنفيذي لوزير الإعلام، وخالد بو علي، مستشار وزير الإعلام، وعلي الزيد، مستشار وزير الإعلام، والمهندس حاتم أبو النصر، نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتركي العمري، مدير العمليات الإعلامية بالعلاقات الدولية.

استهل الكاتب الصحفي كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا ترحيبه بالوزير السعودي في أول زيارة رسمية له لمصر، وأن هناك تواصلًا كبيرًا بين الجانبين المصري والسعودي، منذ فترة طويلة على المستوى الإعلامي، موضحًا أن السعودية دولة شقيقة يحبها المصريين ولا يوجد أي منزل مصري لم يقم أي فرد فيها بزيارة السعودية سواء لأداء الحج أو العمرة أو للعمل.

وأوضح رئيس الأعلى للإعلام أن الإعلام المصري يعكس الصورة الحقيقية للعلاقات الطيبة بين زعماء الدولتين، ودور الإعلام هو أن يعكس العلاقات الثنائية القوية في كل المجالات، ودورنا أن نجمع ولا نفرق وأن نكون إعلامًا للم الشمل ويترفع عن الصغائر ولا يتورط في الصراعات، مضيفًا أن علينا البحث عن القواسم المشتركة ونعمل على تنميتها.

وأشار إلى ضرورة تنشيط لجنة للتواصل الإعلامي بين مصر والسعودية للعمل على تحسين العلاقات الإعلامية بين البلدين، والتدخل الفوري لحل أي مشكلة إعلامية طارئة، وكذلك تحديد الموضوعات التي تهم الجانبين، وبحث سبل تناولها، والعمل على تقارب الرؤى الإعلامية في القضايا المختلفة مثل الأحداث في غزة والبحر الأحمر، موضحًا أن توسيع رقعة النار سيجعلنا جميعًا في خطر.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لم يتحدث في حق أي دولة عربية أو حاكم أو شعب إلا بالخير والإيجاب.

من جانبه أكد السيد/ سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أنه سعيد بتواجده وسط هذه الكوكبة من الإعلاميين المصريين في أول زيارة له لمصر، مضيفًا أن العلاقات المصرية السعودية متجذرة وتاريخية وتتميز بالتفرد والمسئولية في إدارة كافة الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أن العلاقات الإعلامية بين البلدين هي انعكاس للعلاقات السياسية التي تعد في أقوى مستوياتها، مشيرًا إلى أن دور الإعلام النهوض بهذه العلاقات والتدخل الفوري والعمل على رأب الصدع حال وجود أي خلافات بين الجانبين، ولا يوجد أي اختلاف إعلامي بين البلدين ولكن هناك بعض المحاولات من البعض عبر السوشيال ميديا، والذين يهدفون إلى دغدغة المشاعر من خلال البحث عن أي شيء سلبي لزيادة المتابعة، ولكن دورنا كإعلام ألا نسمح بذلك أبدًا لأنه لا توجد أي خلافات أو مشكلات بين مصر والسعودية.

وأشار إلى أن وعي الشعوب هو السبيل لمواجهة محاولات البعض للإيقاع بين البلدين، خاصة وأن الوعي الشعبي ارتفع بسبب الأحداث التي تمر بالمنطقة.

فيما أشار أسامة نقلي، سفير السعودية في مصر، أن العلاقات بين البلدين في أفضل الحالات، وهناك تنسيق على كافة المستويات القيادية والعسكرية والأمنية، مضيفًا أن هناك تعاونًا استراتيجيًا كبيرًا بين البلدين، والدليل على ذلك عدد الزيارات المتبادلة على المستوى الوزاري أو كبار المسئولين بين البلدين، لتعزيز المصالح المشتركة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الكاتب الصحفي كرم جبر، درع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى وزير الإعلام السعودي.



وأشار محمد فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، إلى أنه لا توجد أي أزمة بين وسائل الإعلام المصرية والسعودية، موضحًا أن هناك شراكات بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وهيئة الإذاعة المصرية والشركة المتحدة والنايل سات، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن مبادرة كبيرة خاصة بالذكاء الاصطناعي خلال المنتدى السعودي للإعلام.

شارك في اللقاء، المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، الإعلامي نشأت الديهي والإعلامية رانيا هاشم ود. منى الحديدي، أعضاء المجلس، وكلًا من النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع ومقدم برامج بقناة صدى البلد، والنائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل قناة تن، والإعلامي أحمد موسى، مقدم برامج بقناة صدى البلد، والإعلامية هبة جلال، مقدمة برامج بقناة المحور، والإعلامي محمد علي خير، مقدم برامج وكاتب صحفي، والكاتب الصحفي عمرو الخياط، رئيس تحرير أخبار اليوم، والكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما شارك كلًا من الإعلامي محمد شردي، مقدم برامج بقناة الحياة، والإعلامي جابر القرموطي، مقدم برامج بقناة CBC، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والنائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير الشروق، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والإعلامية هبة الأباصيري، مقدمة برامج بقناة CBC، والإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم برامج بقناة الحياة، والإعلامية جومانا ماهر، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، والإعلامي تامر حنفي، مقدم برامج بقناة القاهرة الإخبارية، والإعلامي شادي شاش، نائب رئيس قناة اكسترا نيوز، والإعلامية سارة حازم، مقدمة برامج بقناة ON TV، والإعلامية أسماء يوسف، مقدمة برامج بقناة DMC، وشريف هلال مدير قناة إم بي سي مصر، وصلاح مهران، مدير برامج قناة إم بي سي مصر.