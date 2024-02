"بـ اللهجة العراقية".. ديانا حداد تطرح أحدث أعمالها الغنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طرحت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية، خلال الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت بعنوان "كل الهلا"، ذلك عبر حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات مأمون النطاح، ألحان محمود التركي، توزيع حسام كامل، وتأتي كلمات الأغنية باللهجة العراقية.

من جانب آخر، طرحت المطربة ديانا حداد مؤخرا أغنيتها "يا طيّار"، والأغنية جاءت باللهجة المصرية، وهي من كلمات هاني صارو وألحان أحمد الزعيم وتوزيع موسيقي وماسترينج أحمد عبدالسلام.

