شبكة HBO تستبعد ممثلاً صربياً اتهمته أوكرانيا بدعم بوتين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شبكة HBO الأميركية استبعاد الممثل الصربي ميلوش بيكوفيتش من مسلسلها The White Lotus، بعدما اتّهمته أوكرانيا بدعم الحرب التي شنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكّدت أوكرانيا نهاية يناير أن بيكوفيتش يدعم روسيا “منذ بدء الغزو”. واحتجت وزارة الخارجية الأوكرانية بالقول متوّجهة إلى المحطة “ألا يزعجكم العمل مع شخص يدعم الإبادة الجماعية، وينتهك القانون الدولي؟”.

وقال ناطق باسم HBO في رسالة وصلت إلى وكالة فرانس برس السبت “قررنا استبعاد ميلوش بيكوفيتش وسنعطي دوره” لممثل آخر من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ونفى الممثل الصربي الذي كان من المقرر مشاركته في الموسم الثالث من المسلسل دعمه الحرب في أوكرانيا، مستنكرا “حملة مستهدفة” ضده تهدد “جوهر الحرية الفنية”.

وقال في بيان نشره على انستجرام “نشأت في بلد مزقته الحرب” في إشارة إلى الصراع في يوغوسلافيا سابقاً.

وأضاف “لا أستطيع بتاتا أن أتمنى أن يحصل ذلك لأي أحد آخر. هناك الكثير من الصراعات في كل أنحاء العالم. كل منها مختلف عن الآخر. لكن كلها مدمّرة”.

وحصل الممثل الكوميدي البالغ 36 عاما على الجنسية الروسية في 24 فبراير 2021، قبل عام من الغزو الروسي لأوكرانيا، وكرّمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام 2018 لمساهمته في ثقافة البلاد.

وأعلنت HBO منتصف يناير أن ميلوش بيكوفيتش الذي ظهر في العديد من الأفلام الروسية، سينضم إلى طاقم عمل الموسم المقبل المقرر أن يبدأ تصويره في فبراير في تايلندا، وفقا لوسائل الإعلام الأميركية.