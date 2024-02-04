“غنيت معاكم من قلبي”.. نوال الكويتية تتألق بأقوى حفلات “فبراير الكويت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة نوال الكويتية، في حفل غنائي ناجح ضمن فعاليات مهرجان “فبراير الكويت”؛ حيث اختارت مجموعة من الأغنيات القديمة والحديثة قدمتها لجمهورها في الكويت، ومنها: “مشتاق لك، نسيت اسمك، لا تعاتب، خذاني الشوق، المسباح، تبغى الصدق، مثل النسيم، كل البشر، شمس وقمر، نجوم الليل، حبيت حبيت، ترى الليل، إن حكوا، تسألني سؤال، إنت طيب، لولا المحبة، يوه يا يوه، نجوم الليل”، وغيرها من الأغاني.

ونشرت نوال الكويتية صوراً من الحفل عبر حسابها على “إنستغرام” وعلّقت قائلةً: “جمهوري الحبيب شكراً لدعمكم الدائم، استمتعت معاكم وبشوفتكم وغنيت معاكم من قلبي، شكراً لشركة روتانا وعلى رأسهم أخوي سالم الهندي، شكراً للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، الله يعز ديرتي الكويت ويا عسى أفراحها تدوم”.

في سياق متّصل، تستعد نوال الكويتية لإحياء سلسلة من الحفلات في الفترة المقبلة بعدد من البلدان العربية، تبدأها بحفل على المسرح المكشوف في كتارا في قطر يوم 9 فبراير الحالي، وقد نشرت قبل أيام بوستر الحفل، وعلّقت قائلةً: “حبايبي وجمهوري الغالي في قطر، سعيدة بهذه الحفلة على مسرح كتارا الرائع، ألقاكم قريباً وأستمتع معكم في أمسية مميزة إن شاء الله”.

كما ستشارك في حفل “ليلة الأمير سعود بن عبدالله” إلى جانب نخبة من الفنانين ومنهم: محمد عبده، وماجد المهندس ورابح صقر وأميمة طالب وبقيادة المايسترو هاني فرحات”، وذلك على مسرح محمد عبده أرينا يوم 16 فبراير 2024.