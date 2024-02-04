تأجيل الحكم على شيرين عبد الوهاب في قضية السب والقذف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في محاكمة قد تكون الأسرع بتاريخ الفنانة شيرين عبد الوهاب، قررت محكمة جنح 6 أكتوبر، بأول جلسة حجز دعوى اتهام النجمة المصرية بسب وقذف المنتج محمد الشاعر للنطق بالحكم، لجلسة 24 من فبراير الجاري.

وفي التفاصيل لم تحضر شيرين عبد الوهاب الجلسة أمام هيئة المحكمة، في حين حضر فريقها القانوني طالباً تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على الأوراق حسب المعتاد في القضايا المماثلة، ولكن المحكمة أمرت بتأجيل الجلسة للنطق بالحكم، وهو ما يعني في عرف القضاء المصري أن هيئة القضاة كونت عقيدتها في القضية وحسمت قراراها مبكراً.

وسبق أن أمر النائب العام المصري بإحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 التي أقامها مدير أعمالها السابق المنتج محمد الشاعر لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، واتهامها له بالاستيلاء على كل منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتربح منها إضافة إلى نشر أعمالها الفنية دون الحصول على تصريح مسبق منها.

وجاء قرار النائب العام بحق شيرين عبد الوهاب، استناداً إلى تقرير من مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أكدت فيه أنها تلقت بلاغاً من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير من دون وجه حق خلال مؤتمر صحفي، فضلاً عن قيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام تطبيق إنستغرام عقب انتشار ذلك الفيديو.

وكشف محامي المجني عليه المستشار صبحي جمال أن النيابة العامة استمعت لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة، وبناءً عليه استدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبد الوهاب لمواجهتها بذلك التقرير الفني وأقوال المجني عليه وتحريات المباحث الجنائية، إلا أنها امتنعت عن الحضور معللة إصابتها بكورونا.

وأضاف المستشار صبحي جمال محامي المنتج محمد الشاعر أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة من خلال أقوال المجني عليه وتقرير الفحص الفني المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتحريات البحث الجنائي، ووفقاً للقانون المصري تواجه الفنانة شيرين عبد الوهاب عقوبة الحبس والغرامة فضلاً عن التعويض.

ورد المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب على قرار الاستدعاء، عبر بيان رسمي أشار فيه إلى أن شيرين حررت العديد من المحاضر في نيابة الدقي، ضد محمد أسامة الشاعر، تتهمه بالاستيلاء على مواقعها الإلكترونية الرسمية، والتربح منها.

وأكد قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب أن المتهم مطلوب في هذه المحاضر التي تحمل أرقام 5998 و6371 لسنة 2023 إداري الدقي، حضوره للإدلاء بأقواله في هذه الاتهامات.

وأضاف قنطوش في البيان الرسمي أن موكلته النجمة شيرين عبد الوهاب بصحة جيدة، وما نُشر مؤخراً حول مرضها خبر عارٍ تماماً من الصحة، مشيراً إلى أن البلاغ الذي قدمه «الشاعر» ضدها ما هو إلا محاولة للضغط عليها للتنازل عن تلك القضايا، خاصة أن هناك مستندات تفيد بتربحه من الاستيلاء على صفحاتها الرسمية.

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تقدمت في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك من دون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبدالوهاب أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية ومنها من استغلال تلك المواقع، وقام بنشر الأغاني الخاصة بها في لجميع المشاهدين على أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح؛ ما سبب لها أضراراً جسيمة، وقُضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغانٍ تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، وأدهى من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب حتى إنها لا تستطيع التعامل نهائياً مع الموقع.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه قام بالتعاقد مع شركة أنغامي وقام بنشر أغنية «بحلفلك» من دون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع «spotify» من دون الحصول على إذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها دون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر وإنستغرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياتها والترويج لحفلاتها عبر هذه المواقع.

وأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبد الوهاب وقام بنشر أغنية «عم القماص» عليها دون موافقتها.

والتمس المستشار القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانوناً وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية من دون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.