إلهام شاهين تكشف تفاصيل عودتها للمسرح بعد 29 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعود الفنانة المصرية إلهام شاهين للوقوف على خشبة المسرح، من خلال تقديم مسرحية جديدة سيتم عرضها ضمن فعاليات “موسم الرياض”، وتأتي تلك العودة للفنانة إلهام شاهين للمسرح بعد غياب 29 عاماً منذ تقديم آخر مسرحياتها.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات صحفية إنها تستعد لتقديم مسرحية جديدة سيتم عرضها في “موسم الرياض”، موضحة أنها خلال الفترة الماضية حرصت على خسارة الكثير من وزنها من أجل الاستعداد لتقديم المسرحية التي ستأتي في إطار استعراضي.

كان آخر عرض مسرحي شاركت فيه إلهام شاهين هي مسرحية “بهلول في إسطنبول” التي قدّمتها عام 1995 وكانت من بطولة الفنان الراحل سمير غانم، وشارك فيها أيضاً كل من محمد محمود، وجيهان نصر، وطلعت زكريا، وغسان مطر.