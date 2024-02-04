باسم ياخور يحيي ذكرى رحيل والده من أمام قبره.. وهذا ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم السوري باسم ياخور الذكرى الأولى لرحيل والده الكاتب والإعلامي إبراهيم ياخور؛ معبراً عن حزنه الكبير لرحيله وشوقه الكبير إليه.

وأكّد باسم ياخور أن والده هو الذي كان يحس به وبكل ما يجول في خاطره في كل لحظات حياته.

ونشر باسم ياخور صورة عبْر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وظهر من خلالها وهو أمام مدفن والده، وعبّر عن حزنه الكبير لرحيله، وقال في تعليقه على الصورة: “مرّ عام على رحيلك يا حبيبي، ليكن ذكرك مؤبداً، رحلَ الذي يبكي بلا دمع إذا.. سمعَ الأنين يجول في وجداني”.

وتفاعل عددٌ كبير من النجوم والنجمات مع الصورة وتعليق باسم، وفي مقدمتهم: النجم السوري قصي خولي الذي تُوفي والده قبل أيام، وقال قصي في تعليقه: “الله يرحمه ويغفر له ويطول بعمرك وعمر أحبابك”.

وكذلك الفنان فراس إبراهيم، الذي فقد والدته في نفس الفترة تقريباً؛ حيث قال في تعليقه: “زارنا الموت يا باسم في الأسبوع ذاته وخطف منّا أغلى الناس.. قلبي معك”.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، كان النجم باسم ياخور قد أنهى تصوير الموسم الثاني من مسلسل البيئة الشامية “العربجي”، الذي سيخوض من خلاله منافسات موسم دراما رمضان 2024.

وتسير أحداث الموسم الثاني من مسلسل “العربجي” في إطار عالٍ من التشويق والتصاعد؛ حيث تكبر عمليات الانتقام بين “عبدو العربجي” الذي يؤدي دوره النجم السوري باسم ياخور، وخصمه “أبوحمزة” الذي يؤدي دوره النجم السوري سلوم حداد.

وكانت الشركة المنتجة قد شوّقت الجمهور للموسم الثاني، بالتذكير بأحداث الموسم الأول من العمل، من خلال فيديو نشرته عبْر حسابها على “إنستغرام”؛ حيث ظهرت فيه أبرز أحداث الجزء الأول، وهو ما يعِد بمواجهات قوية بالموسم الثاني من العمل، وعمليات الانتقام بين “عبدو العربجي” وخصومه.

وكان الجزء الأول من مسلسل “العربجي” قد تم عرضه في موسم دراما رمضان 2023 على قناة SBC السعودية، وحقق العمل نجاحاً كبيراً ونسب متابعة عالية جداً؛ حيث تصدّر الترند خلال عرضه في العديد من الدول العربية.

ويشارك في بطولة العمل عددٌ كبير من النجوم، منهم: باسم ياخور، سلوم حداد، نادين خوري، ديمة قندلفت، فارس ياغي، بالإضافة إلى نجوم جُدد انضموا للعمل. وهو من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي.

كما يحضر باسم ياخور ببطولة مسلسل THE BOARD الذي يُعرض على إحدى المنصات الرقمية، ويشاركه بطولة العمل عددٌ كبير من النجوم، منهم: سلوم حداد، نادين تحسين بيك وآخرون.