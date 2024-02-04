شريهان حديث السوشيل ميديا في أحدث ظهور لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة شريهان حديث السوشيل ميديا، خلال الساعات الماضية بعدما نشرت صوراً جديدة لها خلال زياراتها إلى المتحف المصري الكبير.

وعبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير إنستغرام، نشرت شريهان الصور، وعلقت قائلة إنها قضت أمسية لا تنسى في المتحف المصري الكبير والتي من خلالها رأت الكثير من المعالم وإنها تتمنى التوفيق لهم في كل أنحاء العالم.

وقالت شريهان إنها حين غادرت المتحف غادرت بانطباعات لا يمكن أن تٌنسى عن الفنانين الذي قدموا مجموعة من اللوحات داخل المعرض، والذي وصفتهم بإنهم فنانون موهوبين، ووجهت الشكر لكل الفريق القائم على هذا الصرح الكبير.

وفي نهاية العام الماضي، أعلن المنتج جمال العدل بأن الفنانة شريهان ستعود لجمهورها من خلال عمل فني جديد ، حيث سيكون مسلسل تلفزيوني جاري العمل عليه مؤكدًا بأن المسلسل سيكون بميزانية إنتاجية ضخمة، وأوضح المنتج جمال العدل في تصريحات تليفزيونية حينها بأن التعاون هذه المرة لن يكون من خلال عمل مسرحي ولكن المفاجأة أن الاتفاق على إنتاج مسلسل بميزانية ضخمة وجاري الإعداد له خلال تلك الفترة.

وكانت شريهان قد عادت لجمهورها بعد غياب حوالي 20 عاماً، بـ مسرحية “كوكو شانيل” التي عُرضت عام 2021، مسرحية “كوكو شانيل” من بطولة: شريهان، سمر مرسي، إنجي وجدان، هاني عادل، تامر حبيب، وغيرهم نخبة من نجوم الفن، ومن إخراج هادي الباجوري، وتأليف الدكتور مدحت العدل. وجسدت شريهان خلال أحداث هذه المسرحية، شخصية كوكو شانيل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة؛ فهي وُلدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.