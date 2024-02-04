أحمد سعد يكشف الشخص وراء أغنية "بعتذرلك"| يارب أكون عريس في 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الفنان أحمد سعد عن أحدث أعماله الفنية التي تحمل عنوان "بعتذرلك" مؤكداً بإنه يوجهها لابنته الصغيرة لأنه لم يكن بجانبها ومنشغل عنها.

أشار أحمد سعد عن أغنية "بعتذرلك"، قائلاً: "الأغنية بوجهها لبنتي إني بعتذرلها لأني مش معاها".

أحمد سعد وابنته

أحمد سعد: يارب أكون عريس

أضاف أحمد سعد رداً على الأنباء التي أنتشرت عن زواجه خلال الفترة القادمة، معلقاً: "الناس كلها بتقول إني هكون عريس في 2024، مش عارف يارب أكون عريس".

أعرب أحمد سعد عن سعادته لمشاركته شقيقه عمرو سعد في فيلم جديد وقال: "هيكون حظي حلو لأني هاخد من جمهوره لأن عمرو الناس بتحبه وبتقدره وبتصدقه وهيكون حظي حلو إني اشتغل معاه".

وأحيا أحمد سعد مؤخرا حفلا غنائيا في القرية العالمية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت مفاجأة الحفل ظهور شقيقه الفنان عمرو سعد وصعوده على خشبة المسرح، وهي ثاني مرة يظهر عمرو سعد معه في حفل غنائي، بعد أن غنى معه في حفله بموسم جدة وقدما أغنية "عملنا حملة" ولاقت ردود أفعال قوية.

قدم أحمد سعد خلال الحفل عددا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور منذ صعوده على المسرح وتفاعل معه الجمهور في كل أغانيه.

من ناحية أخري، يذكر أن أحمد سعد طرح خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغاني ضمن الأفلام السينمائية المعروضة في السينمات، مثل "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، و"كله فالصو"، مع بهاء سلطان وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

كما طرح أحمد سعد مؤخرا أغنية "بعتذرلك" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي، و"قلبى العيل" مع عبد الباسط حمودة، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، إلى جانب أغنية "غصن الزيتون" لدعم الأهالي في فلسطين، وهي من كلمات حسام طنطاوى، ألحان محمدى، ناى أحمد خيرى.