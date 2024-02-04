محمد رمضان يسترخي في “البانيو”.. صورة جريئة تعرّضه للإنتقادات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يرتبط إسم النجم المصري محمد رمضان مجدداً بإثارة الجدل في صوره على منصّات التواصل الاجتماعي، لكنّه لم يظهر هذه المرّة على متن طائرة خاصّة أو يستعرض أمواله.

وفي التفاصيل، ظهر محمد رمضان في اللقطة الجديدة الّتي نشرها عبر حسابه الموثّق على تطبيق انستغرام وهو يسترخي في “البانيو”، وأشار إلى أنّه يتواجد في تكساس بالولايات المتحدة الأميركيّة.

وقد تعرّض الفنان المصري محمد رمضان لانتقادات لاذعة من قبل روّاد الانترنت بسبب صورته الجديدة.

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لفيلمه الجديد “أسد أسود”، استعداداً للبدء بتصويره خلال شهر شباط (فبراير) الجاري، وذلك بعد جولته الغنائية والتي اختتمها بالمشاركة في إحياء حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تُقام حالياً في الكوت دي فوار.

وكان رمضان قد كشف في تصريحات إعلامية تفاصيل فيلم “أسد أسود”، قائلاً: “أحضّر لفيلم “أسد أسود”، ونصوّر 60 في المئة منه في المملكة العربية السعودية و40 في المئة في مصر، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب”.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم البوستر وقد ظهر خلاله محمد رمضان مرتدياً ملابس تاريخية ليكشف أن العمل يدور في حقبة زمنية قديمة… وقد انضم أخيراً الى بطولة العمل، الفنانون: ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.