ظافر العابدين: هذه الشخصية التاريخية أحلم بتقديمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حل الفنان ظافر العابدين ضيفاً على وائل منصور ومنة عامر، في برنامجهم "عيشها بإنرجي"، على راديو إنرجي 92.1.

وعن الشخصية التي يحلم بتقديمها خلال مسيرته الفنية، قال: "أتمنى تقديم عمل تاريخي سواء شخصية أو حقبة تاريخية معينة"، وكشف إنه يتمنى تقديم شخصية الفيلسوف ابن خلدون بسبب أن اسمه مرتبط بتطوير المجتمع.

وعن مشاركته في أعمال بلهجات عربية مختلفة قال إنه يشعر بحب تلك الأعمال لأنها تجعل لديه شغف واسع بالتعلم المستمر لاكتساب ثقافات جديدة، مضيفا: "بحس أني تلميذ جديد في كل عمل أقدمه بلهجة مختلفة".

وعن فيلمه الجديد "أنف وثلاث عيون"، قال: "الفيلم الحالي الذي يعرض في دور العرض مختلف جدا على الرغم من أنها نفس الشخصيات ولكن هناك اختلاف واضح في تناول الواقع والمجتمع"

وتابع: "لم أفكر في المقارنة بين العمل وبين الفيلم القديم، فالوقت مختلف تماماً، وكذلك الممثلين"، وكشف العابدين إنه يحاول تجنب مشاهدة العمل القديم خوفاً من التأثير عليه .

وبسؤال منة عامر ووائل منصور، بشأن الفرق بين العمل في الوطن العربي ومشاركته في عدد من الأعمال الأجنبية، قال: "التمثيل في الأفلام غير العربية يكون صعب بعض الشيء لأن الفنان عليه أن يكون فاهماً جيداً للمجتمع الذي سيعرض الفيلم فيه وطبيعته وثقافته"

وتابع: "في كثير من الأعمال غير العربية والتي شاركت فيها قمت بتغيير بعض الأمور في السيناريو أو طريقة الشخصية"

كما تطرق الحديث عن تجربة الإخراج التي خاضها، وقال إنها تجربة ممتعة وإن طريقته لم تتغير سواء قبل أو بعد الإخراج فهناك مجال واسع للمناقشة خلال أي عمل

وعن المسلسلات التي تكون أكثر من 30 حلقة، قال: "سوق الفن كبير ويسمح أن يكون فيه مسلسلات ٩٠ حلقة أو أكثر، فلماذا نضع حدود للفن خاصة أن هناك مسلسلات موسم مثل مسلسلات رمضان".

وعن السوشيال ميديا، قال إنه يحرص عن ابتعاد حياته الشخصية عن السوشيال ميديا قدر الإمكان، وكشف أنه يستعد لعملين في أمريكا ولم يكشف المزيد عنهما

وبسؤاله عن كأس الأمم الإفريقية، قال: "حاسس المنتخبات العربية مش في أحسن حال بس الكرة الأفريقية مستواها بقى عالي".