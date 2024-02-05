للمرة الثانية.. إنجي خطاب تعلن اعتزالها الفن نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة إنجي خطاب اعتزالها الفن نهائيا.

وكتبت إنجي منشورًا، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "أنا بعتذر لأي حد اتفقت معاه على عمل فني مش هقدر أعمله للأسف أنا واخدة قرار نهائي اعتزالي مهنة التمثيل نهائيا وده أحسن قرار خدته في حياتي وبكن كل احترام وتقدير لكل زملائي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الفنانة إنجي خطاب اعتزالها الفن، فسبق وأعلنت في 2020 عن هذا القرار.

وكتبت: "بعد تفكير طويل أوي قررت اعتزل مهنة التمثيل، قالوا عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي، مع إني ضاع عمري فيه سنين، دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج، وبعدها دبلومة في الإخراج، وكارنيه النقابة".

وتابعت: "ده غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطة وظلم، وماخدتش حقي اللي استحقه للأسف، الوسط ده ماليش مكان فيه، الاعتزال أكرم".

إنجي خطاب فنانة شابة من مواليد 1984، شاركت في عدد من الأعمال من بينها "دكان شحاتة"، "سوق الخضار"، "أهل كايرو"، "ريكلام"، "عمارة رشدي"، "الحصان الأسود"، "نصيبي وقسمتك 3".



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