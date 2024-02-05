"يارب تعجبكوا".. أحمد حلمي يروج لـ مسرحية "تييت" في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان أحمد حلمي لمسرحيته الجديدة "تييت"، المقرر عرضها يوم 6 فبراير الجاري على مسرح بكر الشدي بموسم الرياض.

ونشر حلمي بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مسرحية تييت من موسم الرياض على مسرح بكر الشدي، ابتداء من يوم 6 فبراير، يارب تعجبكوا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من كواليس مباراة فريقي إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي ضمن فعاليات "كأس موسم الرياض" بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه برفقة الفنان أحمد حلمي في كواليس المباراة.

وظهر "تركي" قبل بداية المباراة وهو يقوم بتحية لاعبي الفريقين على أرض الملعب وبجانبه الفنان أحمد حلمي.

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