تامر عاشور يحتفل بتصدر أغنيته "هيجيلي موجوع" هذا المركز

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري تامر عاشور بتصدر أغنية "هيجيلي موجوع" كأفضل أغنية على يوتيوب.

وشارك تامر متابعيه الأغنية، عبر حسابه الرسمي، وأرفقها بتعليق، قال فيه: "المركز الـ13 على العالم كأفضل music video على اليوتيوب، والمركز الـ75 على العالم كأفضل أغنية على اليوتيوب والمركز الأول في جميع الدول العربية.. ألف شكر لجمهوري في كل مكان".

وأغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

وكانت الأغنية قد تصدر الترند بعد وقت قصير من طرحها على يوتيوب، وحققت مشاهدات عالية.



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