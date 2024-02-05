بعد طلاقها من أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة

ميرنا وليد - بيروت - أدت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز مناسك العمرة، وذلك بعد أيام من طلاقها من الممثل المصري أحمد العوضي.

وشاركت ياسمين متابعيها، عبر حسابها الرسمي، صوراً ومقاطع فيديو ظهرت فيها خلال تواجدها داخل الحرم المكي فجر اليوم الإثنين، لأداء مناسك العمرة.

وبدت ياسمين في الصور بملامح سكينة أقرب إلى الحزن، ما أثار جدلاً كبيرا بين متابعيها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور ومقاطع الفيديو، بطريقة غير متوقعة، إذ تمنوا بأن تستعيد الممثلة المصرية طعم "الفرحة" و"راحة القلب".

يذكر أن ياسمين كانت قد أعلنت عن انفصالها بشكل رسمي عن أحمد العوضي، وذلك من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية، وقالت فيه: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد.. وبيننا كل الاحترام والتقدير".



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