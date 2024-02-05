شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفائزين بجوائز الجرامى فى دورتها الـ66 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل حفل الجرامى الـ66، على مسرح كريبتو أرينا فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه القائمة الكاملة للفائزين:
القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الجرامي 2024
تسجيل العام
Flowers: مايلي سايرس
ألبوم العام
Midnights: تايلور سويفت
أغنية العام
What Was I Made For : بيلي إيليش
أفضل فنان جديد
فيكتوريا مونيت
أفضل أداء منفرد للبوب
Flowers: مايلي سايرس
أفضل أداء لثنائي البوب
Ghost in the Machine
أفضل ألبوم للبوب
Midnights: تايلور سويفت
أفضل تسجيل للبوب/ الرقص
Padam Padam: كايلي مينوج
أفضل ألبوم لموسيقى الرقص/ الإلكتروني
Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022): فريد أجين.
أفضل أداء روك
Not Strong Enough: بويجينيوس
أفضل أداء ميتال
Seasons : ميتاليكا 72
أفضل أغنية روك
Not Strong Enough: جوليان بيكر، فيبي بريدجرز، ولوسي داكوس
أفضل ألبوم روك
This Is Why: بارامور
أفضل أداء موسيقي بديل
This Is Why: بارامور
أفضل ألبوم موسيقي بديل
The Record: بويجينيوس
أفضل أداء R&B
ICU: كوكو جونز
أفضل أداء R&B تقليدي
Good Morning: بي جي مورتون مع سوزان كارول
أفضل أغنية R&B
Snooze: كيني بي. إدموندز، بلير فيرغسون، كريس ريديك-تاينز، سولانا روي، وليون توماس
أفضل ألبوم R&B تقدمي
SOS: إس زد إيه (SZA)
أفضل ألبوم R&B
Jaguar II : فيكتوريا مونيت
أفضل أداء راب
Scientists & Engineers: كيلر مايك مع آندري 3000، فيوتشر وإرين ألين كاين
أفضل أداء راب لحني
All My Life: ليل دورك مع جي كول
أفضل أغنية راب
Scientists & Engineers: أندري بنيامين، بول بيوريغارد، جيمس بليك، مايكل ريندر، تيم مور وديون ويلسون
أفضل ألبوم راب
Michael: كيلر مايك
أفضل ألبوم شعر منطوق
The Light Inside: جيه. آيفي
أفضل أداء جاز
Tight: سمارا جو
أفضل ألبوم جاز صوتي
How Love Begins: نيكول زورايت
أفضل ألبوم جاز آلي
The Winds of Change: بيلي تشايلدز
أفضل ألبوم جاز لفرقة كبيرة
Basie Swings the Blues
أفضل ألبوم جاز لاتيني
El Arte del Bolero Vol. 2: ميجيل زينون ولويس بيردومو
أفضل ألبوم جاز بديل
The Omnichord Real Book: ميشيل نديجيوتشيلو
أفضل ألبوم بوب تقليدي صوتي
Bewitched: لاوفي
أفضل ألبوم مسرح موسيقي
Some Like It Hot: كريستيان بورل، جيه هاريسون جي، أدريانا هيكس، وناتاشا يفيت ويليامز
أفضل أداء ريفي منفرد
White Horse: كريس ستابلتون
أفضل أداء لثنائي/ مجموعة ريفي
I Remember Everything: زاك براين مع كيسي موسجريفز
أفضل أغنية ريفية
White Horse: كريس ستابلتون، ودان ويلسون
أفضل ألبوم ريفي
Bell Bottom Country: لايني ويلسون
أفضل أداء جذور أمريكية
Eve Was Black: أليسون راسل
أفضل أداء أمريكي
Dear Insecurity : براندي كلارك مع براندي كارلايل
أفضل أغنية جذور أمريكية
Cast Iron Skillet : جيسون إيسبيل
أفضل ألبوم أمريكي
Weathervanes : جيسون إيسبيل، وThe 400 Unit
أفضل ألبوم بلوجراس
City of Gold : مولي توتل، وجولدن هايواي
أفضل ألبوم بلوز تقليدي
All My Love for You: بوبي راش
أفضل ألبوم بلوز معاصر
Blood Harmony : لاركين بو
أفضل ألبوم فولك
Joni Mitchell at Newport [Live] : جوني ميتشل
أفضل ألبوم موسيقى الجذور الإقليمية
New Beginnings
أفضل ألبوم بوب لاتيني
X Mí (Vol. 1)
أفضل ألبوم ميوزيكا أوربانا
MAÑANA SERÁ BONITO
أفضل ألبوم روك لاتيني أو ألبوم بديل
Vida Cotidiana
أفضل ألبوم موسيقى مكسيكية
GÉNESIS
أفضل ألبوم لاتيني استوائي
Siembra: 45º Aniversario
أفضل أداء موسيقي عالمي
Pashto
أفضل أداء موسيقي أفريقي
Water
أفضل ألبوم موسيقي عالمي
This Moment
أفضل ألبوم ريفي
Lainey Wilson – Bell Bottom Country
أفضل ألبوم لعصر جديد
So She Howls
أفضل ألبوم موسيقي للأطفال
We Grow Together Preschool Songs
أفضل ألبوم كوميدي
What's In A Name
أفضل كتاب صوتي ورواية وتسجيل لرواية القصص
The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times
أفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية
Barbie The Album
أفضل موسيقى تصويرية للوسائط المرئية (تشمل الأفلام والتليفزيون)
Oppenheimer
أفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو والوسائط التفاعلية الأخرى
Star Wars Jedi: Survivor
أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية
What Was I Made For? من فيلم Barbie
أفضل فيديو موسيقي
I'm Only Sleeping
أفضل موسيقى فيلم
Moonage Daydream
أفضل تسجيل
Stumpwork
أفضل طبعة محدودة أو خاصة
For The Birds: The Birdsong Project
أفضل ملاحظات الألبوم
Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos
أفضل ألبوم تاريخي
Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos
أفضل ألبوم هندسي، غير كلاسيكي
JAGUAR II
أفضل ألبوم هندسي، كلاسيكي
Contemporary American Composers
منتج العام، كلاسيكي
Elaine Martone
أفضل تسجيل ريمكس
Wagging Tongue (Wet Leg Remix)
أفضل ألبوم صوتي
The Diary Of Alicia Keys
أفضل مقطوعة موسيقية
Helena's Theme
أفضل توزيع، آلي أو من دون مصاحبة آلات موسيقية
Folsom Prison Blues
أفضل توزيع بالآلات والغناء
In The Wee Small Hours Of The Morning
أفضل أداء أوركسترا
Adès: Dante
أفضل تسجيل أوبرا
Blanchard: Champio
أفضل أداء كورال
Saariaho: Reconnaissance
أفضل أداء لموسيقى فرقة صغيرة
Rough Magic
أفضل عزف منفرد على الآلات الموسيقية الكلاسيكية
The American Project: يوجا وانغ، تيدي أبرامز، قائد الفرقة الموسيقية (أوركسترا لويسفيل)
أفضل ألبوم صوتي منفرد كلاسيكي
Walking In The Dark
أفضل مقطوعة موسيقية كلاسيكية
Passion For Bach And Cortlane
أفضل مقطوعة موسيقية كلاسيكية معاصرة
Montgomery: Rounds
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