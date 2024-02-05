أوّل ردّ من القصر الملكي على خبر دخول كيت ميدلتون في غيبوبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت مصادر في قصر كنسينغتون الأخبار التي انتشرت في الأيام الماضية عن دخول الأميرة كيت ميدلتون في غيبوبة، عقب الجراحة التي أجرتها في منطقة البطن الشهر الفائت.

وفي التفاصيل، ادّعت كونتشا كاليجا (59 عاماً)، خلال ظهورها عبر برنامج إخباريّ إسبانيّ بصفتها خبيرة في الشؤون الملكية، أنّ أميرة ويلز دخلت في “غيبوبة”، وكانت في “خطر شديد”، بعد الجراحة التي أُجريت لها مؤخراً.

وتزعم كاليجا أنّ أميرة ويلز عانت من مضاعفات صحية تطلبت تدخّلات طبية تضمنت إدخال أنبوب تنفّس في فمها، وقد أدّت هذه المضاعفات إلى إدخالها في غيبوبة خلال فترة تعافيها.

وفي هذا الإطار، أشارت صحيفة “التايمز” البريطانية أنّ هذه الشائعات ملفقة، حيث نفاها القصر الملكي نفياً قاطعاً، واصفاً إيّاها بالتفاهات، ومؤكّداً أنً الصحفية لم تحاول حتى التحقق من صحة المعلومات مع أي فرد من العائلة أو أي مصدر رسمي في القصر الملكي.

وأشار المصدر المطلع إلى أنّ القصة بالكامل لا تمت للحقيقة بصلة، نافياً أن تكون الصحفية الاسبانية قد حصلت على هذه المعلومات بشكل سرّي من مساعدين ملكيين في القصر.

يُشار إلى أنّ الاميرة كيت بخير وتتماثل الى الشفاء. وكانت بحسب بيان قصر كنسينغتون قد غادرت مستشفى لندن يوم الاثنين الفائت بعد اسبوعين من إجرائها لعملية جراحية في البطن.