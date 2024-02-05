فن ومشاهير

بعد اتّهامه بالقتل غير العمد.. أليك بالدوين خائف من هذا الأمر

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير صحافية أن الممثل أليك بالدوين الذي يُحاكَم بتهمة القتل غير العمد، “خائف من الإفلاس” إلى جانب قلقه الواضح من الوضع القانوني للقضية.

وأضاف المصدر أن بالدوين أنفق حتى الساعة مئات الآلاف من الدولارات في مصاريف دفاعه عن نفسه، وقد تكون المشكلات والضائقة المالية التي يعيشها سبباً من الأسباب التي دفعته إلى عرض منزله الذي تبلغ قيمته 19 مليون دولار في هامبتونز للبيع.

وكان بالدوين قد اتهم للمرة الثانية منذ حوالي الأسبوعين في ولاية نيو مكسيكو الأميركية بالقتل غير العمد جراء إطلاقه رصاصة تسببت بمقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم “Rust”.

وجاءت الدعوى الثانية بعد أشهر من إسقاط الادعاء التهم السابقة التي وجهت إلى النجم بعدما خلص فحص جنائي مستقل إلى أن بالدوين كان ليتعيّن عليه الضغط على زناد المسدّس التي خرجت منه الرصاصة التي أودت بحياة هالينا.

رغم ذلك، يتمسك بالدوين ببراءته نافياً أنه ضغط على الزناد، مؤكداً أنّه ليس مسؤولاً عن مقتل هاتشينز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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