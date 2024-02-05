بعد “الذنب”.. درة تدخل في أزمة “إثبات نسب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الفنانة التونسية درة، تصوير أول مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد “إثبات نسب”، الذي ستخوض به المنافسة الدرامية التي يشهدها الموسم الرمضاني المقبل، وتتعاون خلاله مع المخرج محمد عبده، والمؤلف محمد ناير.

درة كشفت خلال الساعات الماضية عن ملامح الشخصية التي ستظهر فيها للجمهور، وهي سيدة تدعى نوال، تسعى لإثبات نَسَب طفلها، إذ يضع المسلسل يده بشكل عام على أزمة النساء في محاولة إثبات نَسَب أطفالهن لآبائهن.

المسلسل يشارك في بطولته بجانب درة، عدد كبير من الفنانين من بينهم نبيل عيسى، محمود عبدالمغني، لبنى ونس، صدقي صخر، هند عبدالحليم، محسن محيي الدين، إسلام جمال، وولاء الشريف.

درة انتهت في الفترة الماضية من تصوير مسلسل “الذنب”، الذي تعاونت فيه مع الفنان هاني سلامة، ومن المقرّر أن يتمّ عرضه عبر إحدى المنصّات، حيث تدور الأحداث في إطار 10 حلقات.

يُذكر أنّ درة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل “الأجهر”، مع عمرو سعد وعدد كبير من الفنانين من بينهم: سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي وغيرهم، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وإخراج ياسر سامي، وإنتاج صادق الصباح.