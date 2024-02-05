فوز مؤقت لـ براد بيت في معركته مع أنجلينا جولي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاز براد بيت بأحدث جولة من معركته القانونية ضد طليقته أنجلينا جولي بشأن مزرعة الكرم الفرنسية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، حسبما ذكرت مصادر لموقع “الصفحة السادسة”.

وفي التفاصيل، يخوض بيت معركة قانونية طاحنة ضد زوجته السابقة أمام المحكمة في كاليفورنيا ولوكسمبورغ بشأن شاتو ميرافال في محاولة لتأكيد أحقيته بامتلاك الحصة الأكبر من مزعة الكرم بعدما باعت جولي (48 عاماً) أسهمها إلى يوري شيفلر، مالك شركة الفودكا الروسية ستولي.

ويقول بيت إنه يجب عليه الاحتفاظ بنسبة 60% من الأسهم التي كان يملكها قبل زواجه من جولي عند شرائهما العقار مقابل الـ40% الخاصة بجولي.

وعندما عقد الثنائي قرانهما في مصنع النبيذ في عام 2014، أهدى بيت لجولي 10 بالمئة إضافية كجزء من حفل زفافهما، وبالتالي أصبحا يملكان بالتساوي 50 بالمئة من الأصول عندما انفصالهما في عام 2016.

وبعد ذلك، باعت جولي أسهمها لكن بيت يجادل أن صفقتها لم تكن صالحة وأنه لا يزال يمتلك 60 في المائة من الأسهم.

وفي هذا الإطار، منحت محكمة لوكسمبورغ بيت نسبة الـ 10% في الوقت الحالي ويقول المصدر إن الحكم “يشبه الضمان لكنه ليس قراراً نهائياً.

وشرح المصدر أن بيت لا يزال يمتلك 60% من الأسهم في الوقت الحالي مما يسمح له بالاحتفاظ على سيطرته على العقار أقله حتى نهاية هذا العام أو أكثر.