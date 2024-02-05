“مصر تحتاج للدعم”.. أحمد سعد يتبرّع بـ50 ألف دولار لدعم الإقتصاد المصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المطرب أحمد سعد في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” عن تبرّعه بجزء من الأجر الذي يتقاضاه عن الحفلات الغنائية التي يحييها في الخارج لدعم الاقتصاد المصري.

وقال سعد خلال الفيديو: “بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر اليوم فهي تحتاج للدعم ووقوف أبنائها الى جانبها، لذلك بادرت للتبرع بـ50 ألف دولار لدعم الاقتصاد المصري”، مؤكداً أنه قرّر ذلك بنفسه.

وكان أحمد سعد قد تألّق في حفل جماهيري ضخم أُُقيم في القرية العالمية بإمارة دبي، وحضره أكثر من 40 ألف شخص جاؤوا من مختلف الدول العربية.

وكانت مفاجأة الحفل، ظهور شقيق أحمد الفنان عمرو سعد الى جانبه على خشبة المسرح، وهي المرة الثانية التي يتشاركان فيها الغناء في حفل غنائي، وذلك بعد أن قدّما في حفل بـ”موسم الرياض” أغنية “عملنا حملة” والتي لاقت ردود فعل قوية.

يُذكر أن أحمد سعد طرح أخيراً أغنية “بعتذرلك”، وقد تعاون فيها مع الشاعر محمد الشافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزّع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.