بسبب ضعف الإيرادات.. سحب فيلم خالد الصاوي من دور العرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبب عدم تحقيق فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، بطولة الفنان خالد الصاوي، إيرادات جيدة منذ عرضه قبل أربعة أسابيع في دور السينما المصرية، في موسم رأس السنة 2024، في سحب الفيلم من هذه الدور.

وكشف مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات صحفية له أن سبب سحب الفيلم هو تحقيقه في آخر يوم عرض له في دور السينما 924 جنيهاً فقط، ليصبح إجمالي ما حققه طوال فترة عرضه 580.088 جنيهاً، إضافة إلى المنافسة الشرسة التي خاضها الفيلم مع أفلام لنجوم كبار مثل محمد إمام ومنى زكي، الأمر الذي دفع أصحاب دور السينما للمطالبة بوقف عرضه فيها.

فيلم “ليه تعيشها لوحدك” هو بطولة: خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، خبيرة التجميل أمينة شلباية، خالد عليش، فاطمة عادل…، ومن إخراج حسام الجوهري وتأليف أحمد عزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العديد من القضايا، منها مدى تأثير انفصال الأبوين في الأبناء، والعلاقات العاطفية التي يتخطّى فارق السنّ فيها الـ 20 عاماً.