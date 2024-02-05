ساندي: لقب “مطربة المراهقين” أدهشني.. وتامر حسني وقف بجانبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت الفنانة المصرية ساندي عن لقب “مطربة المراهقين” الذي أُطلق عليها أخيراً، مؤكدةً أن اللقب جعلها في حالة من التعجب والدهشة، ولا تعلم سبب إطلاقه عليها.

كما تحدثت ساندي خلال حلولها ضيفةً على برنامج “واحد من الناس” الذي يقدّمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة “الحياة” عن تجربتها في العمل مع النجم تامر حسني، وكشفت أنه ساندها كثيراً ووقف بجانبها خلال التصوير، قائلةً: “شاركت في فيلم “تاج” مع تامر حسني وهو نجم كبير ويشجّع كل الذين يعملون معه، وكان يقف بجانبي ويدعمني ويزيل حاجز الخوف والرهبة أثناء التصوير”.

وأشارت ساندي إلى أنها قدّمت أغنية “الرعشة” بالتزامن مع مشاركتها في فيلم “تاج”، وحققت الأغنية تفاعلاً جيداً، وقدّمت أيضاً فيلم “خطة جيمي”، وهو من إنتاجها وكان تحدياً بالنسبة إليها بحيث أرادت أن تقدّم من خلاله الموسيقى التي تحبّها، مضيفةً: “كان من الصعب أن يتحمل منتج تكاليف إنتاج الفيلم، وكانت تجربة صعبة إنتاجياً، ولكن الفيلم كان مهماً إذ يتناول ظاهرة التنمّر على بعض الأشخاص بسبب السّمنة، وكان حلمي أن أناقش هذه القضية، ورسالة الفيلم هي الاهتمام بالجوهر وليس الشكل”.

وعن فيلم “عيش حياتك”، قالت ساندي: “كان تجربة مهمة لدعم سياحة بلدي بمشاركة الفنان سامح حسين، وأنا أحبّ الغناء والموسيقى والتمثيل”.